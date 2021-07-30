Didim’de çirkin provokasyon

Didim'de komşusu tarafından vahşice katledilen Yağmur Tayhan'ın ölümünün ardından CHP Didim İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği yürüyüş provokasyona dönüştü. Didim Kadın Platformu üyeleri, AK Parti Didim İlçe Başkanlığı önünde durarak "İktidar elini çocuklardan çek" diye slogan attı.



"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİĞİ YAPIYORLAR"

Yaşananların ardından AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi. Kendi içlerinde yaşanan taciz ve tecavüzlere 248 gündür sessiz kalan zihniyetin riyakarlıkta sınır tanımadığını sert bir dille vurgulayan Yavuz, "CHP, sırf AK Parti'ye çamur atmak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için her türlü çirkefliği yapar. İşte buna son örnek! Didim'de insanlıktan nasibini almamış bir mahluk tarafından genç yaşta katledilen Yağmur kızımızın acısını yüreğimizde yaşadığımız şu günlerde, bu çamur zihniyet tarafından AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde yapılan provokatif eylem, rezillikten öte iğrençliktir. Vahşi bir cinayete kurban giden kızımızı siyaset malzemesi olarak kullanmanın ne siyasi ne de vicdani olarak hiç bir şekilde değeri yoktur. Yapılan bu provokatif eylemi esefle kınıyor, takdiri değerli kamuoyu vicdanına bırakıyorum" şeklinde konuştu.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu provokasyonun ardından AK Parti İlçe yönetimi harekete geçti. Ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Didim Emniyet Müdürlüğüne giderek slogan atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan acı olaydan siyasi rant elde edilmeyeye çalışıldığını belirten, AK Parti Didim İlçe Kadın Kolları başkanı Esma Akça, "Ben de bir anneyim. Arkadaşımızın kızı feci bir şekilde öldürülürken AK Parti suçlaması yanlış bir şey. Tüm ilçe yasa boğulmuşken CHP ve avanesi olan STK'lar böylesine üzücü bir olay üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor" dedi. Kadın cinayetlerine şiddetle karşı olduklarını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Özmen de, "Bu tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.





"KIZIMIN ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASIN"

ACILI baba Mehmet Tayhan ise, "Dünkü yaşanan olayları duydum ve çok üzüldüm. Aile olarak zaten acımız daha çok taze. Bizim siyasetle işimiz yok. Kızımın siyasi şekilde bir yerlere alet edilmesi doğru değil. Hiç kimse kızımın üzerinden siyaset yapmasın. Kimse acımız üzerinden bir mesaj vermesin. Bu çirkin bir davranış. Biz acımızı yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İhsan KARATAŞ