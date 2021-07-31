Kuşadası'nda saat 20.00 sıralarında Pilav Dağı'ndan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ev itfaiye ekipleri ile birlikte Özel Harekat Polisleri de geldi. Bölgeyi araştırdıkları sırada bir grubun arazi motosikleti ile indiğini gören ekipler grubu durdurdu. Kimlik kontrollerinin ardından gruba uyarı yapan ekipler yangın çıkmadığını tespit ettikten sonra normale döndü.
Araziden çıkan duman Özel Harekat polislerini harekete geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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