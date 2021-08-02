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Haberler Aydın Aydın Buharkent’teki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın Buharkent’teki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın ihbarının duyulmasının ardından, vatandaşlar ve çevredeki iş yerlerine ait arazi araçları da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın Buharkent’teki orman yangını kontrol altına alındı
İHA

02.08.2021, 18:58

Edinilen bilgiye göre, Feslek ile Gencelli Mahallesi arasındaki Ördek Deresi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın ihbarının duyulmasının ardından, vatandaşlar ve çevredeki iş yerlerine ait arazi araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, söndürme çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.

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