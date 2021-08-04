Babaların evlat acısı

AYDIN Didim'de 25 Temmuz Pazar günü kaybolan ve 2 gün sonra cansız bedeni bulunan Yağmur Tayhan'ın (16), komşusu Nizam Cansızlar tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları hala sürerken, bir acı olay da Antalya'da yaşandı. 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği ortaya çıktı.

"O CANİ GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

YAĞMUR Tayhan'ın acılı ailesi olayın yaşandığı günden bu yana duygularını ilk kez paylaştı. Yeni Asır'a konuşan baba Mehmet Tayhan adalet vurgusu yaparak "Bu acıyı bize yaşatan o caniyi kendi ellerimle parçalamak için her şeyi yapacağım yavrum. Bir annenin, babanın ellerinden evladını almanın cezası hapis, hücre olamaz. Bir yavrunun eceli, bir adinin elindeyse, o adinin eceli de anne-babanın elinde olmalı. Adalet işte o zaman adalettir. Biz o caniye gün yüzü göstermeyeceğiz" şeklinde duygularını dile getirdi.

Baba Tayhan, Antalya'da katledilen Azra Gülendem Haytaoğlu'nun ailesinin yaşadığı acıyı bizzat hissettiğini belirterek, Haytaoğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

ABLASIYLA KAVGA ETMİŞTİ

AZRA'NIN babası Mustafa Haytaoğlu da olaydan sonra ilk kez konuştu. Azra ile Mustafa Murat Ayhan'ın bir kafede tanıştığını söyleyen baba Haytaoğlu, "Olayın öncesinde ablasını Antalya'ya Azra'nın yanına yolladım. Kızımın korona virüse yakalandığını öğrenmiştim. Ablası bana kardeşiyle "aşağı inme" uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşadığını anlattı. Azra, yolda arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylemiş. Zaten kızımın elinde eldiven var. Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı 'Gel sana çorba içereyim, hastaneye gidelim' diyerek yoldan çıkarıyor" dedi.

PROFESYONEL BİR KATİL

KATİL zanlısı ile Azra'nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden acılı baba "Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı. Kızım evde kimliğini bırakmış, planlı gitmiyor oraya. Katil Mustafa Murat Ayhan o gün uyuşturucu kullanmış. Jiletle ismini yazmış. Arattığında bu adamın daha birçok olayı olduğu ortaya çıkıyor. Bu adam soğukkanlı ve profesyonel bir avcı" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN/KAZIM YÖRÜKÇE