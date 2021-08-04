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Haberler Aydın CHP’li Başkan’ın satışına kendi partilileri karşı çıktı

CHP’li Başkan’ın satışına kendi partilileri karşı çıktı

CHP’li Başkan’ın satışına kendi partilileri karşı çıktı

4.8.2021

Söke Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin satışından elde edilen 40 milyon lirayla ilçeye bir çivi dahi çakmayan Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediye ait 31 adet taşınmazı daha satılığa çıkardı. Tuncel'in kararına kendi partilileri de karşı çıkarken, duruma tepki gösteren AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, "Belediyenin malları satılıyor, bankadan kredi alınıyor ama hizmet yapılmıyor" diye konuştu. CHP'li Levent Tuncel, Söke'deki 2.5 yıllık başkanlık sürecinde belediyeye ait gayrimenkullerin satışından 40 milyon lira elde etti.

CHP'LİLER 'HAYIR' DEDİ
Bu süre zarfında belediye adına bankadan 10 milyon da kredi alan Tuncel, 50 milyonluk kaynağa rağmen kentte hiçbir yatırım yapmadı. Tuncel, bu yetmezmiş gibi Söke Belediye Meclisi'nde belediyeye ait 31 taşınmazın da satışı için yetki istedi. Ancak Meclis'te, belediye mülkü 31 adet taşınmazın satışının yapılabilmesi için Takdir Komisyonu'na havalesinin oylamasında, CHP'li üyeler Mehmet Arif Ceylan, Süleyman Yörük, Mehmet Çetinkaya, Egemen Dalgıç ve Sedat Kaplan 'hayır' oyu kullandı. İtirazlar üzerine iki kez tekrarlanan oylamada sonuç değişmezken, Tuncel'in belediyeye ait taşınmazları satması, kendi partililerince engellendi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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