Evlat eziyeti öldürdü

Aydın Nazilli'de oğlu ve gelininin evinde kilitli tuttuğu ve ölmek üzereyken komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Hatice Demir (76), hastanedeki tedavisinin ardından gönderildiği evinde yine ilgisizlik ve bakımsızlıktan acılar içinde can verdi. Olay, geçtiğimiz hafta Yıldıztepe mahallesi 51 sokakta, 126 no'lu tek katlı evde yaşandı. Hatice Demir'den haber alamayan komşuları, kadının hayatından şüphe ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kapı kilitli olduğu için, ekipler yaşlı kadının oğlu ve gelininin gelmesini bekledi. Çiftin eve gelmesiyle içeri giren sağlık ekipleri, aç bırakıldığı için zayıflıktan bitkin düşen yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Hatice Demir, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından yeniden evine gönderildi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Ancak yine oğlu ve gelini tarafından yalnız bırakılan Demir, çektiği eziyete, açlığa ve hastalığa dayanamayarak son nefesini verdi. Annesinin öldüğünü öğrenerek eve gelen oğlu Murat Demir ve eşi Sibel Demir'e mahalleliler tepki gösterdi. Mahalle halkının, "Hiç vicdanın sızlamadı mı" diyerek üzerine yürüdüğü hayırsız evladı meydan dayağından polis kurtardı.

AYLIĞINI ALIYORLARDI

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, yaşlı kadının bakımsızlıktan öldüğünü belirterek, "Oğlu ve gelini onun sadece aylığını almak için evine geliyordu. Yaşlı kadını oğlu ve gelini aç bıraktı. Bu yüzden bir deri bir kemik kalan kadını ölmek üzereyken komşularımız sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak evine döndüğü gün Hatice Demir, yanında kimse olmadan tek başına hayattan göçüp gitti" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE