Nazilli'deki korkunç cinayeti bu yüzden işlemiş! Hepsini anlattı

Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE) Yüksek Fizik Mühendisi olarak çalışan Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı. Ankara'dan dün saat 20.30 sıralarında, bahçeye bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet Dövez ve ağabeyi Hasan Dövez ile karşılaştı. Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan Dövez'in pompalı tüfekle ateş ettiği Mehmet Akcan ile saçmaların isabet ettiği kendi kardeşi Mehmet Dövez yaralandı. Hasan Dövez kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.





İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet Akcan, ambulansa hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Akcan'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





Hafif yaralanan Mehmet Dövez ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Dövez yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Dövez'i de suç aleti silahla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kardeş bugün adliyeye sevk edildi.