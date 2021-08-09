  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
İHA

09.08.2021, 16:10

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 02 Ağustos 2021- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında 62 olay ortaya çıkarıldı.

İcra edilen faaliyette 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 550,82 gram Kubar Esrar, 26,49 gram Metamfetamin, 9,51 gram Sentetik Kannabinoid, 8 adet sentetik ecza, 1,46 gram eroin ve 2308 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.