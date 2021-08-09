Bozdoğan’da orman yangını

Gelen son dakika haberine gör Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.





Edinilen bilgiye göre, Kemer Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürerken, vatandaşlarda çalışmalara destek veriyor.