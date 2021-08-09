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Haberler Aydın Bozdoğan’da orman yangını

Bozdoğan’da orman yangını

Son dakika... Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürerken, vatandaşlarda çalışmalara destek veriyor.

Bozdoğan’da orman yangını
İHA

09.08.2021, 18:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 18:23

Gelen son dakika haberine gör Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Kemer Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürerken, vatandaşlarda çalışmalara destek veriyor.

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