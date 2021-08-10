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Haberler Aydın Kuşadası'nda trafoda çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda trafoda çıkan yangın söndürüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kopan yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası oluşan elektrik kesintisi yapılan tamirat sonrası giderildi.

Kuşadası'nda trafoda çıkan yangın söndürüldü

10.08.2021, 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 10:37

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi Murat Sitesi girişinde bulunan yüksek gerilim hattında meydana geldi. Gerilim hattındaki kablonun, kopmasıyla alev alan otlar yangın çıkardı.

Kablonun yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kopan kablodan çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de elektriği kesti. Daha sonra ise direkteki kopan kablonun bakım ve onarımı yapılarak, bölgeye tekrar elektrik verildi.

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