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Haberler Aydın Beş ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Beş ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli mahallelerden hırsızlık olaylarına karışan şahıs polisin yaptığı çalışma ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Beş ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
İHA

11.08.2021, 09:56

Ağustos ayı içerisinde Yeni Sanayi, Dumlupınar, Şirinevler ve Sümer Mahalleleri'nden 5 ayrı ikametten hırsızlık yapan azılı hırsız 23 yaşındaki M.K. Nazilli Asayiş Büro Amirliğinin gayretli çalışmaları sonucu yakalandı.

Bakır kazanlar, bakır sırt pompaları, testere, taşlama makinesi, bakır kablolar ve birçok hurda malzemesi çalan M.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aşağı Nazilli Mahalle sakinleri Nazilli polisinin gayretli çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, minnettar olduklarını bildirdi. Hırsızlık sucundan kaydı bulunan ve ayrıca hırsızlık suçundan da aranan M. K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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