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Haberler Aydın Peruk sürprizi

Peruk sürprizi

Peruk sürprizi

12.8.2021

Aydın Kuşadası'nda lenfoma kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen Meryem Özer'e, (28) sürpriz bir moral desteği geldi. İlçedeki 35 yıllık kuaför Kenan Kaya, genç kızın yardımına koştu.

MERYEM İLK DEĞİL
Kuaför Kenan Kaya, 17 yıldan bu yana 700'ü aşkın kanser hastasına yaptığı gibi, ADÜ Ekonomi ve Finans Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Meryem Özer'e peruk hediye ederek, genç kızın yüzünü güldürdü.
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