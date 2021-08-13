Başkan Kaplan’dan müzeye bağış çağrısı

Aydın'da Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan 'Kent Müzesi' için Koçarlılıları eser bağışında bulunmaya davet etti. Koçarlı ilçesinde eylül sonu itibariyle başlayacak olan projelerle eş zamanlı olarak kent müzesi için de ilk adımlar atılacak.

Kurulacak müzede sergilenecek eserler için Koçarlıları eser bağışında bulunmaya davet eden Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, "Koçarlı'mızın tarihine ışık tutacak olan yeni müzemiz için ilçemizde ya da ilçe dışında yaşayan tüm hemşerilerimizin bağışlarını bekliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ