Dayak siyaseti!

Aydın'ın Buharkent ilçesinde İYİ Parti kurucu başkanı olan, aynı zamanda 2019 seçimlerinde partisinden belediye başkan adayı olan Yusuf Vural, ilçedeki bir kahvehanede tartıştığı engelli vatandaşı darp etti. Seçimde oy vermediği İP'li Vural'ın kendisine, 'döneksin' dediğini, ardından da kahvehanedekilerin gözleri önünde tekme tokat dayak yediğini söyleyen Nuri Akın, "Kendisine oy vermediğim için beni dövdü" dedi. Her platformda saldırgan bir tavır sergileyen İP'liler, 3 gün önce de Meral Akşener'in Sivas gezisinde eleştiride bulunan bir vatandaşa saldırıda bulunmuştu. Buharkent'te 2012-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, son iki seçimde de belediye başkanı adayı olan İP'li Yusuf Vural, bir kahvehanede önce sözlü olarak tartıştığı bedensel engelli Nuri Akın'ı darp etti. Yusuf Vural kahvehanede otururken, Nuri Akın da kahvehaneye geldi. Akın, İP'li Vural'a "Benim arkamdan dönek diyormuşsun? Ne dönekliğimi gördün?" demesi sonrasında Vural sandalye ile Akın'ın üzerine saldırdı. Elindeki sandalyeyi kahvehanedekilere kaptıran Vural, koşarak tekme atıp Akın'ı yere serdi. Araya girenler olunca da yerine oturdu.





ELİNDEN ZOR ALDILAR

Sözlü tartışmanın devam etmesi sonrası tekrar ayağa tekrar kalkan Vural, Akın'a yumruklar atmaya başladı. Vural, ayağı sakat olduğu için yere düşen Akın'ı yerde de tekmelemeye devam etti. Araya girenler talihsiz adamı Vural'ın elinden güçlükle aldı. Akın'ın engelli olmasına aldırış etmeden saldıran Vural, vatandaştan büyük tepki aldı.





"OY VERMEYEN HERKESE ÖFKELİ"

ÇİRKİN olayın ardından darp raporu alarak şikayetçi olan Akın, "Yusuf Vural'ın o gün gözü dönmüş gibiydi. Çevredeki insanlar olmasaydı, beni öldürecekti. Vücudumun her yeri morluk içinde. Ben küçük yaşta çocuk felci geçirdiğim için sağ ayağım sakat kaldı. Bir insan engelli birisine nasıl böyle saldırabilir! Bu insanlığa sığmaz. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi. Vural'ın 2019 seçimlerini kaybettiği için o günden bu yana kendisine kin güttüğünü söyleyen Akın, "Sadece benim arkamdan değil, kendisine oy vermeyenlerin arkasından da konuşuyor ve tehditler savuruyor" diye konuştu.



Yusuf Vural, "Olmaz olsun böyle siyaset" dedirtti. Öte yandan Vural'ın partisinden gelecek tepki de merak konusu oldu.

İHSAN KARATAŞ



