Aydın Kuşadası'nda üzerinde dükkan bulunan arsa icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilanda yer almaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Kuşadası'nda icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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