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Haberler Aydın Kuşadası'nda icradan satılık arsa

Kuşadası'nda icradan satılık arsa

Aydın Kuşadası'nda üzerinde dükkan bulunan arsa icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arsanın fiyatı da belirtildi.

Kuşadası'nda icradan satılık arsa

14.08.2021, 10:04

Aydın Kuşadası'nda üzerinde dükkan bulunan arsa icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilanda yer almaktadır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

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