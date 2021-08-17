  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika... Aydın'da asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
AA

17.08.2021, 14:36

Son dakika alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup, tabanca ve tüfekle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Olayda A.B. (49) ve A.K. (32) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.