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Haberler Aydın Aydın'da işçi servisi kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Aydın'da işçi servisi kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Aydın’ın Efeler ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi taşınan otobüsün bir kamyona arkadan çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Aydın'da işçi servisi kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var
DHA

17.08.2021, 12:17

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunun Umurlu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaya işçi götüren Hüdayi Direk yönetimindeki 09 P 0038 plakalı otobüs, Tevfik Aktaş'ın kullandığı 34 KP 0038 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada 11 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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