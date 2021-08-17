Kayınbiraderini tüfekle bacağından vurdu

AYDIN Didim'de alacak meselesinden çıkan tartışmada eniştesi Adem A. (42) tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulan bisiklet tamircisi Erdal Şanlı (47) yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde, Erdal Şanlı'ya ait bisiklet tamir atölyesi önünde yaşandı. İkili arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Adem A, av tüfeğini Şanlı'ya doğrultup peş peşe ateşledi. Saçmalarla sol bacağının iki yerinden yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kaçan Adem A. ise polis tarafından yakalandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN