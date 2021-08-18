500 bin yavru sazan göletlere bırakıldı

AYDIN'DA 500 binden fazla sazan balığı yavrusu suya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Aydın'da 501 bin 680 adet sazan balığı yavrusu 11 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakıldı.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklenen faydanın sağlanabilmesi ve balıkçılığın sürdürülebilir olması için kaynaklara bırakılan balıkların en az bir kez üremesine imkan tanınması, bu süreyi geçiren balıkların da 40 santimetreden küçük boyda balıkçılar tarafından avlanmamasının önemli olduğu belirtildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE