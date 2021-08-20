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Haberler Aydın Asker eğlencesindeki kavgada silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Asker eğlencesindeki kavgada silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gencin asker eğlencesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 49 yaşındaki Ahmet Babadağ hayatını kaybetti.

Asker eğlencesindeki kavgada silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İHA

20.08.2021, 15:53

Olay, Orta Mahalle'de 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada A.K. (32) ve 49 yaşındaki Ahmet Babadağ silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
4 gündür hastanede tedavi altında olan Ahmet Babadağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Babadağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Babadağ, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından olaya karışan 4 kişi yakalanırken, şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Orta Mahalle'de 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada A.K. (32) ve 49 yaşındaki Ahmet Babadağ silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
4 gündür hastanede tedavi altında olan Ahmet Babadağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Babadağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Babadağ, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından olaya karışan 4 kişi yakalanırken, şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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