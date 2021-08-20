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Haberler Aydın Didim’deki yağmacı çeteye polis baskını

Didim’deki yağmacı çeteye polis baskını

Didim’deki yağmacı çeteye polis baskını

20.8.2021

AYDIN Didim'de yağma yapan suç çetesinin üyeleri operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Didim'de birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yaparak kendilerine menfaat sağlayan çeteye operasyon düzenlendi. R.A, H.S, Ş.G. ve E.Ç. adlı zanlılar gözaltına alınırken şüpheliler arasındaki G.Ç'nin ise başka bir suçtan Söke Cezaevi'nde olduğu tespit edildi. 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemeden cezaevine gönderildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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