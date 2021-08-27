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Haberler Aydın Aynı yazlığı 300 kişiye satmışlar

Aynı yazlığı 300 kişiye satmışlar

Aynı yazlığı 300 kişiye satmışlar

27.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bulunan Adakule Sitesi'nden yazlık alan vatandaşlar, aldıkları evlerin başkalarına satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Tapularını almak için yargıya başvuran vatandaşlar, yargı sürecinin uzaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Kooperatif Başkanı Bekir Kenarlı, "Aynı yeri 300 başka kişiye satmışlar. Bunun hileli satış olduğu için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bizi haklı buldu. Satış iptal oldu, evler sahiplerine verildi. İstinafa gittiler, yargı sonucunu bekliyoruz. 11 üyenin evi işgal altında" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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