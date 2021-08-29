Bir aile yandı

Aydın İzmir Otobanı 75'inci yıl Selatin Tüneli'nde dün sabah meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi yanarak can verdi. Balıkesir'den Aydın'a kızlarının üniversite kaydı için gelen Söylemez ailesi, bindikleri otomobilin teklemesi sonucu İzmir Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli'ne 20 metre mesafede mola verdi.

İTEREK ÇALIŞTIRDILAR

Aile bireylerinin iterek çalıştırdığı otomobil, sağ şeritten ağır ağır ilerlediği sırada arkadan çarpan kamyon, otomobili tünelin içine kadar 30 metre sürükledi. Tünelin içinde otomobilin LPG tankı alarak bomba gibi patladı. Hüseyin Söylemez (53), Fatma Söylemez (47), Minel Söylemez (21) ve akrabaları Emir Gezici (10), yanan aracın içerisinden çıkamayarak can verdi.

Kazada Emre Söylemez (26) ile Murat Arslan da (40) yaralandı. Emre Söylemez, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyon şoförü Murat Aslan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların vücutlarında birinci derece yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

'KENDİMİ DIŞARI ATTIM'

Hastanede bilinci yerine gelen Emre Söylemez'in, "Aydın'a giderken aracın motoru stop etti. Biz de aracı sağa çektik. Bir süre mola verdikten sonra babam ve kız kardeşim aracı itekledi. Aracı çalıştırdım ancak arızalı olduğu için ağır ağır gidiyordum. Bu sırada arkadan aracımıza kamyon çarptı ve aracımızı sürükledi. Tünelin içinde patlama oldu. Ben son anda kendimi dışarı attım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE