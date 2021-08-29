“Sensiz yaşayamam” diyerek canına kıydı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde ayrıldığı nişanlısının cep telefonuna 'sensiz yaşayamam' mesajı atan Niyazi Kara (23), kendini ağaca asarak canına kıydı. Olay, Yukarı Kayacık Mahallesi Paşa Yaylası mevkiinde meydana geldi. Niyazi Kara, 6 ay önce S.Ü. ile nişanlandı. Bir süre önce aralarında tartışma çıkan çift ayrıldı. Kara nişanlısıyla tekrar barışmak istedi ancak nişanlısı teklifi kabul etmedi. Ayrılık acısı çeken Kara, nişanlısının cep telefonuna "sensiz yaşayamam" şeklinde mesaj attıktan sonra kırsal alanda kendini ağaca astı.

■ KAZIM YÖRÜKCE