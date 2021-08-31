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Haberler Aydın Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde petrol istasyonuna girmek isteyen otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
İHA

31.08.2021, 17:48 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 17:49

Kaza, Kuştur yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Selçuk O. yönetimindeki 35 GB 2142 plakalı Skoda otomobil karşı şeritte bulunan petrol istasyonuna girmek istedi.

Şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen Mehmet Fatih Ö. idaresindeki 09 BCB 93 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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