Nazilli’de kanlı hesaplaşma

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Mesut Sak, husumetlisi Mustafa Ali Çelik'i otomobilinde av tüfeğiyle bacağından yaraladı. Olay, Yeşil Mahalle 616 Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Sak, 20 DB 469 plakalı aracıyla, daha önce arasında husumet bulunan Mustafa Ali Çelik'in kullandığı 09 E 2023 plakalı otomobilin önünü kesti. Mesut Sak, aracında bulundurduğu av tüfeğini alarak araçtan inip Çelik'in aracına bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, Çelik'in sağ bacağına isabet etti. Yaralanan Çelik kanlar içinde kaldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığ öğrenildi. Polis Mesut Sak'ı bulmak için çalışma başlattı.

■ ÜMİT ÖZMEN