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Haberler Aydın Aydın emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Aydın emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
İHA

02.09.2021, 17:43

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Osman Yozgatlı Mahallesi cezaevi civarında dün gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda K.K. ve M.Y. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirilmiş 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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