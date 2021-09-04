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Haberler Aydın Polisin dikkati sayesinde yakalandı: Maskesinden uyuşturucu çıktı

Polisin dikkati sayesinde yakalandı: Maskesinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, pandemi nedeniyle takılan maskenin içinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Polisin dikkati sayesinde yakalandı: Maskesinden uyuşturucu çıktı
DHA

04.09.2021, 09:14

Olay, saat 16.30 sıralarında Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde yürüyen maskesiz bir kişinin maske taktığını görünce şüphelenerek durdurdu.

S.B. (29) isimli kişinin üzerinde arama yapan ekipler, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı. S.B.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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