Yağmur’u öldürmeden önce elini öptürmüş

Aydın'ın Didim ilçesinde vahşice katledilen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın acılı ailesi kızlarının öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Acılı Tayhan ailesi katilin en ağır cezayı almasını isterken "Geç gelen adalet; adalet değildir. Bir an önce yargılamanın başlamasını istiyoruz" dedi. Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işyerlerinin karşısında oturan komşuları Nizam Cansızlar (53) tarafından vahşice bıçaklanarak öldürülen ve cesedi de olayın meydana geldiğini apartmanın yanındaki boş arsada bulunan Yağmur Tayhan'ın katili olay günü yakalandı. Yağmur'un katili Cansızlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ONDAN ŞÜPHELENMEDİK'

Olaydan 38 gün sonra acılı Tayhan ailesi, katilin zanlısını kendilerine yakınlaşma süreci ile olayın neden gerçekleştiğine ilişkin bilgiler paylaştı. Yağmur'un kaybolduğu bir günün öncesini anlatan Anne Ayşe Tayhan "Olaydan bir gün önce biz dükkanımızı açtık, o gün geldi oraya. Çocuğuma "Bayram geçti, sen benimle bayramlaşmadın amcam değil miyim ben senin, gel elimi öp" diyerek elini öptürdü. Bayram hediyesi aldığını söyledi. Kızım dil bölümünü okumak istiyordu. Eşinin yabancı olması nedeniyle Yağmur'a 'Gel eşimle görüşüp konuşursun, dilini geliştirirsin, eşimin dil kitapları var" diyerek çocuğumla sürekli yakınlık kurmaya çalışıyordu. Biz de adamın yaşı büyük olduğu için hiçbir şekilde şüphelenmedik, benim kızıma farklı amaçla yaklaşabileceğine düşünemedik" diye konuştu.

'TASARLAYARAK YAPMIŞ'

Katille ilgili ortaya atılan iddialara da sert tepki gösteren anne Ayşe Tayhan, "Akli dengesi yerinde değil gibi haberler çıkmış ama öyle bir şey yok. O gün gitmiş, dükkanımızın karşısında zücaciye dükkanı var, oradan iki tane koli bandı almış. Bu olayı tasarlayarak yapmış, bu olayın başka savunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

'EVİNE DAVET EDİYORDU'

Acılı baba Mehmet Tayhan ise (43) katil Nizam Cansızlar'ı işlettikleri dükkan sayesinde tanıdıklarını kaydederek, "Kendisini bir yıldır tanıyoruz, sadece cumartesi günü dükkan açtığımızdan dükkana geliyordu. Eşiyle de geliyordu, evine de davet etti ama biz gitmiyorduk. 'Eşim yabancı, bizim kültürümüzü anlatalım' diye bizi davet ediyordu ama aile ortamını bilmediğimiz için gitmiyorduk" diye konuştu.



Hüseyin ÇALIŞKAN