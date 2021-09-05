Derdini CİMER’e yazan köylüye çirkin saldırı!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kemer Köyü'nde yaşayan Mithat Karaca, yakındaki mermer ocağından evinin ve işyerinin olduğu bölgeye toz geldiği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na şikayet dilekçesi yazdı. Dilekçelerin ardından İl Tarım Müdürlüğü'nden 2 görevli işletmeyi gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

SADECE 50 METRE MESAFEDE

Bu gelişmenin ardından Karaca'nın işyerini basan şirket sahibi Hasan Keskin, Karaca'nın kafasında cam şişe kırıp ölümle tehdit etti. Kemer Barajı gölü kıyısında büfe ve restoran işleten Mithat Karaca (67), 3 ay önce faaliyete başlayan mermer ocağı hakkında yazdığı dilekçede, işletmenin evlere ve zeytin bahçelerine 50 metre mesafede olduğunu kaydederek, "Mermer ocağı hem turizme hem zeytinliklere zarar veriyor. İşletmelere artık müşteri uğramıyor, çünkü üzerimize toz yağıyor" ifadelerini kullandı. Mermer yüklü TIR'ların dar olan yolda ölümlü kazalara da sebep olabileceğini söyleyen Karaca, "Tesisin izni iptal edilmeli" dedi.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Karaca'nın yazdığı dilekçelerin ardından, önceki gün İl Tarım Müdürlüğü'nden 2 ziraat mühendisi bölgede yaptıkları incelemenin ardından şirket sahibi Hasan Keskin'e (60) uyarıda bulundu. Çirkin saldırı da bu gelişmenin hemen arkasından gerçekleşti. Mithat Karaca, "Mühendisler, çevreye zarar verildiğini ve önlem alınmaması halinde ruhsat iptaline gidilebileceğini söylemiş. Onlar köyden ayrılır ayrılmaz beni ölümle tehdit etti ve büyük bir içki şişesini kafamda kırdı. Kanlar içinde bayılmışım" diye konuştu. Karaca'nın tedavisi Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Hasan Keskin Kemer Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"DEVLETİN VERDİGİ İZNİN DISINA ÇIKIYOR"

SALDIRININ ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Karaca, "Sayın Erdoğan'a ve ilgili Bakanlıklara teşekkür ediyorum. Sayelerinde yetkililer gelip izne aykırı faaliyet yapıldığını gördü. Evleri, ağaçları zarar gören vatandaşlar, işadamı kılığına girmiş eşkıyalar tarafından tehdit ediliyor. Bir kere daha rica ediyoruz, köyümüzü bu eşkıyalardan kurtarın" dedi.

ADEM ÜLKER