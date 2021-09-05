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Haberler Aydın Küçük çocuğa nargile içirdiler

Küçük çocuğa nargile içirdiler

Küçük çocuğa nargile içirdiler

5.9.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde eğlence mekanında, küçük çocuğa alkol ve nargile içirilen anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Alkollü mekandaki çocuğun ve yakınının ismi açıklanmazken, çirkin görüntü ile ilgili inceleme başlatıldı. Görüntülerin kaydedildiği mekandan yapılan açıklamada, durumun fark edilmesinin ardından çocuğun ailesinin uyarıldığı ve olaydan üzüntü duydukları ifade edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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