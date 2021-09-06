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Haberler Aydın Aydın Şoförler Odası’nda da aşılama hizmeti verilecek

Aydın Şoförler Odası’nda da aşılama hizmeti verilecek

Aydın’da Korona virüs salgını ile topyekun mücadele çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Aydın Şoförler Odası’nın talebi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’nün Oda Binası’nda da yarından itibaren aşılama çalışması yapacağı belirtildi.

Aydın Şoförler Odası’nda da aşılama hizmeti verilecek
İHA

06.09.2021, 17:32

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, okulların açılması ile birlikte eski günlere geri dönülmemesi için herkesin seferber olması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda Aydın Şoförler Odası olarak oda hizmet binamızda da aşılama hizmeti verilmesi için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden talepte bulunduk. Bu kapsamda yarın saat 10:00 ile 16:00 arasında üyelerimiz ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri ve aşı olmak isteyen herkes Şoförler Odası'nda aşılarını yaptırabilir" diyerek taleplerini kırmayan ve hizmeti ayağa getiren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti
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