ASTİM OSB’de kadın gücü

Efeler ilçesinde yer alan ve 1984 yılında kurulan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, 504 Hektar büyüklüğe sahip ilin en büyük Organize Sanayi Bölgesi konumunda bulunuyor. İmar planında 245 adet sanayi parselinden oluşan ve 125 parseli yatırımcılara tahsis edilen OSB'de 106 firma faal şekilde üretim gerçekleştiriyor. Ağırlıklı Makine ve Ekipman imalat sektöründeki firmaların bulunduğu OSB, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.

ALTYAPI SORUNU BULUNMUYOR

ASTİM OSB'nin altyapısı ve yatırımları hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş fabrikaların faaliyette olduğu parsellerdeki yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve telekomünikasyon altyapısının sorunsuz hizmet verdiğini söyledi. Aydın'ın arıtma verimi en yüksek atıksu arıtma tesisine sahip olduklarını dile getiren Maraş, "Bölgemizin endüstriyel nitelikteki Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 1700 metreküp/gün kapasiteli olarak 2011 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Aydın'da arıtma verimi en yüksek atıksu arıtma tesisine sahibiz. OSB'de devam eden yatırımları arasında doğalgaz şebekesinin yapımı, yağmursuyu 2. Kollektör şebekesi, revizyon imar planı, yeni yolların açılması bulunuyor. Ayrıca yeni sanayi parsellerinin açılması için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırmanın ardından OSB'mizden arsa talebinde bulunan sanayicilere bu arsaları tahsis edeceğiz" dedi.

PANDEMİ ÜRETİMİ ETKİLEMEDİ

Pandeminin iş hayatını olumsuz etkilediğini, ASTİM OSB'nin bu dönemi en az hasarla atlatması için gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Maraş, "Korona virüs salgınının ilk başladığı dönemde OSB yönetimi olarak mülkiyei bize ait olan ortak kullanım alanlarını kapattık. Faaliyette olan firmalarımıza maske, dezenfektan dağıtırken alınması gereken önlemlerle ilgili bölgede afişler astık. Salgınla mücadelede yaptığımız bu çalışmalar sayesinde bölgedeki üretimin durmasını gerektirecek olumsuz hiçbir durum yaşanmadı. Avrupa'da birçok sanayi işletmesi virüs nedeniyle faaliyetlerini durdururken bizim üretime devam etmemiz sayesinde tedarikçiler rotalarını ülkemize çevirdi. Firmalarımız böylece ihracatta büyük avantaj sağlarken pazar payımızın artmasıyla birlikte ülkemiz ihracatında önemli bir artış oldu" diye konuştu.

FABRİKALARA KADIN ELİ DEĞDİ

MARAŞ, ASTİM OSB'de kadın çalışan sayısının da günden güne arttığını ve kadınların da artık sanayi üretiminde boy gösterdiğini belirterek, "OSB'miz yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. OSB'miz çalışanlarının 5'te biri kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın, yoğunlukla erkeklerin yaptığı kaynak, torna, lazer kesme, şerit testere gibi ağır iş makinelerini kullanıp üretim yapıyor. Daha çok kadın çalışan için İŞKUR işbirliğinde her ay kurslar açıyoruz. Sadece kadın değil OSB'de çalışacak eleman arıyoruz. Firmalarımız çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor. Sanayide çalışmak isteyenler gelsin, her zaman OSB'mizin kapıları açık. İş arayanlar OSB'mize müracaat etsinler" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE