Aydın’da sezonun ilk kuru inciri

2021-2022 yılının ilk kuru incir alımı töreni Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlendi. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen ilk alım törenine Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Ali Çevik, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve üreticiler katılım sağladı. Sezonun ilk kuru inciri, sembolik olarak Aydın Ticaret Borsası tarafından kilosu 250 TL'den satın alındı. 2021 sezonunun ilk kuru incir alım törenine dair açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemiz ve Aydın ekonomisi için incir oldukça önemli bir üründür. Dünya incir ihtiyacının yüzde 60'ını Türkiye, ülkemizin yüzde 80'ini de Aydın karşılıyor. Bu bakımdan Aydın incir üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. İncir üretiminde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah üreticimizin de alın terinin karşılığını alacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

KALİTELİ ÜRETİMDE ARTIŞ

Kuru İncir rekoltesi hakkında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Geçtiğimiz sene 78.800 Ton toplam tescil edilen incir üretimi ile sezonu tamamlamıştık. Bunun yaklaşık 47 Bin Ton civarı ihracata gitti. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme açısından da incir tüketimi ülkemizde artış gösterdi Biz de kaliteli üretim ile bu tüketime karşılık verme çabasındayız. Ancak takdir ettiğiniz gibi özellikle geçen hafta ülkemizde meydana gelen ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artışı nedeniyle ürün kalitesinde bir miktar azalma beklenmektedir. Bakanlık ile birlikte 9 Ağustos 2021 tarihinde rekolte tespit çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 13 Ağustos 2021 Cuma günü İzmir ve Aydın olarak iki vilayette sonuçlanacak ve rekolte sonuçları bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır "dedi.

BEREKETLİ BİR SEZON

Sezonun ilk kuru incirlerini Aydın Ticaret Borsası'na teslim eden Kuyucak'tan Saffet Selek, Nazilli'den Önder Dilekli, Köşk'ten Halit Bilgen ve Yahya Bayraklı, Germencik'ten Mithat Akkaya ve Ruhi Doğan, incirde bu yıl kalitenin yüksek olduğunu belirterek bereketli bir sezon beklediklerini ifade ettiler.