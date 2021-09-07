Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan kahvehaneye saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda kumar oynayan 6 kişi ile kumar oynatan 1 kişi yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 395 adet çeşitli renk ve büyüklükte pullar, 1 deste iskambil kağıdı 1 adet zar elde edildi. İşyerinde ve masa etrafında bulunan 6 şahsa 7 bin 980 TL para cezası uygulandı. İşyeri sahibi H. K. isimli şahsa ise Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Temin Etme suçundan adli işlem başlatıldı.
Nazilli'de kumar baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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