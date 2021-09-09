22 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın’da yakalandı

Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı.

Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İzmir’de çaldı Düzce’de yakalandı