Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı.
Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.
İzmir’de çaldı Düzce’de yakalandı
22 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın'da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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