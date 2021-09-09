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Haberler Aydın 22 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın'da yakalandı

22 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın'da yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şantaj ve yağma şüphelisi Elgül Bayramov (27) yakalandı. Hükümlü Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı.

22 yıl hapisle aranan hükümlü Aydın’da yakalandı
DHA

09.09.2021, 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 09:17

Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı.

Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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