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Haberler Aydın ‘Iftiraya uğradım’ dedi ilaç içip canına kıydı

‘Iftiraya uğradım’ dedi ilaç içip canına kıydı

‘Iftiraya uğradım’ dedi ilaç içip canına kıydı

9.9.2021

AYDIN Sultanhisar'da iftiraya uğradığını ileri süren Ali Çavuş (40) evinde cansız halde bulundu. Çok sayıda ilaç içtiği belirlenen Çavuş'un sosyal medya hesabında "Benim yapmadığım bir şeyi 'yaptın' dedin" yazdığı görüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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