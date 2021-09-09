AYDIN Sultanhisar'da iftiraya uğradığını ileri süren Ali Çavuş (40) evinde cansız halde bulundu. Çok sayıda ilaç içtiği belirlenen Çavuş'un sosyal medya hesabında "Benim yapmadığım bir şeyi 'yaptın' dedin" yazdığı görüldü.
■ KAZIM YÖRÜKCE
AYDIN Sultanhisar'da iftiraya uğradığını ileri süren Ali Çavuş (40) evinde cansız halde bulundu. Çok sayıda ilaç içtiği belirlenen Çavuş'un sosyal medya hesabında "Benim yapmadığım bir şeyi 'yaptın' dedin" yazdığı görüldü.
■ KAZIM YÖRÜKCE
‘Iftiraya uğradım’ dedi ilaç içip canına kıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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