AYDIN'IN Çine ilçesinde, Alabanda Antik Kenti'nde 2015 yılında başlayan kazı çalışmaları devam ederken, Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un 1900 yıllık olduğu tahmin edilen heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı. 2,5 metre boyunda ve 1900 yılık olduğu değerlendirilen heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.
Aydın’da Roma İmparatoru’nun heykeli bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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