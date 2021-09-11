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Haberler Aydın Aydın’da Roma İmparatoru’nun heykeli bulundu

Aydın’da Roma İmparatoru’nun heykeli bulundu

Aydın’da Roma İmparatoru’nun heykeli bulundu

11.9.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde, Alabanda Antik Kenti'nde 2015 yılında başlayan kazı çalışmaları devam ederken, Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un 1900 yıllık olduğu tahmin edilen heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı. 2,5 metre boyunda ve 1900 yılık olduğu değerlendirilen heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.
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