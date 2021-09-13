Kuruyan Büyük Menderes koyunlara otlak oldu

Çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarımın en büyük sıkıntılarının başında susuzluk yer alıyor. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle bu yıl en kurak yıllarından birini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda şiddetli yağışlarla zaman zaman taşkınların yaşandığı 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nin son hali görenlerin içini acıtırken, bu durum kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Aydınlı çiftçileri de korkutuyor.

Kuraklık nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kuruma aşamasına gelirken, kuraklığın devam etmesi halinde incir ve zeytin başta olmak üzere diğer tarım ürünlerinde ciddi sıkıntı yaşanmasından endişe ediliyor. Sadece su değil, ekmeğini de tarımdan kazanan çiftçinin ümidini de taşıyan Büyük Menderes Nehri'nde geçtiğimiz aylarda azalmaya başlayan su nedeniyle çiftçiler su ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. Ektiği ürünlerde de verim düşüklüğü yaşayan çiftçiler, susuzluk nedeniyle zor günler geçiriyor. Aydın'ın kırsal kesimlerinde yaşayan ve geçini çiftçilikle sağlayan birçok vatandaş mahallelerinde çeşitli hayırlar yapıp toplu olarak yağmur duası yapıyor.





ARTIK KOYUNLAR OTLUYOR

Suların tamamen çekilmesinin ardından geçtiğimiz yıllarda balıkların yüzdüğü Büyük Menderes Nehri yatağı koyunlara kaldı. Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde yüzlerce koyun nehre inerek otladı. Çevrede bulunan vatandaşlar yıllardır böyle bir görüntü ile karşı karşıya gelmediklerini ifade ederek, yağmur yağması ve Büyük Menderes Nehri'nin eski günlerine kavuşması için dua ettiklerini belirtti.