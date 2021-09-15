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Haberler Aydın Vicdansız evlat! Annesini döverek öldürdü

Vicdansız evlat! Annesini döverek öldürdü

Başka bir olayda dayak yiyen Mustafa Baytok, hastanede gözaltına alındı.

Vicdansız evlat! Annesini döverek öldürdü

15.9.2021

AYDIN Yeni Mahalle'de yaşayan ve psikolojik sorunları olan Mustafa Baytok, kendisine para vermeyen annesini döverek öldürdü. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Ayşe Baytok'u 1 haftadır görmeyen komşuları, evden gelen kötü kokuları fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiğinde Baytok'un cesediyle karşılaştı.

Kadının elbiselerinin yırtılmış olması ve vücudundaki şişliklerden cinayet şüphesi üzerinde duran polis, güvenlik kameralarından eve en son yaşlı kadının oğlu Mustafa Baytok'un girdiğini belirledi. Mustafa Baytok, başka bir olayda kavga ettiği kişiden dayak yediği için gittiği hastanede gözaltına alındı. Baytok'un ilk ifadesinde olay günü annesiyle tartışıp evden çıktığını söylediği öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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