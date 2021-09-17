AK Partililer Menderes’i unutmadı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 60'ıncı yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi. AK Parti Aydın İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç tarafından yapılan basın açıklamasında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişinin Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak yazıldığına dikkat çekildi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı!

27 Mayıs Askeri Darbesi ile birlikte Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladının yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakıldığına dikkat çeken AK Parti Aydın İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç; "Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyası hem bu ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür. 1961 Eylül'ünde ise Adnan Menderes ve arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan mizansen yargılamalar sonucu idam sehpasına çıkarılmış, aileleriyle helalleşmelerine dahi izin verilmeyen milletin evlatları, idam sehpasında bile Milletimizin saadetini düşünerek hayata veda etmişlerdir. 27 Mayıs'ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir.

Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti karanlığa gömülmek istenmiştir. 27 Nisan E-Muhtırası, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, Aziz Milletimizin 15 Temmuz Gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye'de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibariyle kapanmıştır. Sahneye koyulmak istenilen oyunlara, Türkiye'ye diz çöktürmek istenen her eyleme karşı milletine ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler halkımız ile birlikte Hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz. 17 Eylül karanlık gecesinin 60'ıncı yılında, surda bir gedik açarak nesillere yol veren, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.



AK Parti Aydın İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile çok sayıda partili katıldı.