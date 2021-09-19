  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika... Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
DHA

19.09.2021, 09:54

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.

İhbarı değerlendiren polis, saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde yapılan aramalara dedektör köpek 'Tina' da destek verdi. Aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.