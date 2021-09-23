Katilin savunması aldatma

Aydın'da eşini kuaför dükkanında kurşun yağmuruna tutan ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Dinçer Özden, ilk duruşmasında "Eşim beni aldattığı için öldürdüm. Namusumu temizledim" dedi. Efeler'e bağlı Güzelhisar'da yaşayan Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de çöp dökmek için dışarı çıktı.





İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan bir işyerinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 2 çocuğunun babası Dinçer Özden'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atarak kaçmaya başladı. Ancak gözü dönmüş koca, genç kadını sığındığı kuaför dükkanında 7 el ateş ederek öldürdü. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk davaya sanık Dinçer Özden ile avukatları ve Sinem Kaya'nın yakınları katıldı. Özden, "Sinem Kaya ile evlendikten sonra askere gittim. Bana askerde cehennemi yaşattı. Sevgilisinin, dostunun fotoğraflarını atıyordu. Ayrıca 'ben arkadaşın Ayşe'nin ağabeyi ile çıkıyorum. Özlem'in kayınpederi ile çıkıyorum. Erkeksen gel öldür" diye mesaj atıyordu. Erkeklerle yatıp kalktığını çevresindekilere de anlatıyormuş. Askerde psikolojim bozuldu. Olay günü eşimi mahallede gördüm. Sadece silahı belimden çıkardığımı hatırlıyorum. İçinde 7 kurşun vardı, hepsini boşaltmışım. Beni aldattığı için namusumu temizledim" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE