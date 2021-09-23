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Haberler Aydın Üniversiteli gençlerin ölümlerinde korkunç şüphe

Üniversiteli gençlerin ölümlerinde korkunç şüphe

Üniversiteli gençlerin ölümlerinde korkunç şüphe

23.9.2021

AYDIN'DA, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabiya Celayır (23) ve Denizli'deki Tıp Fakültesi öğrencisi Beyzanur Tavşan'ın (22) yaşamlarını son vermelerinin altındaki şüpheler savcılığı harekete geçirdi. Savcılık Rabiya'nın cinsel saldırıya uğradığı şüphesi üzerinde dururken, genç kızın cesedi otopsiye gönderildi. Tıp öğrencisi Beyzanur'un hayatına son vermesindeki nedenin ise 70 bin lira dolandırılması olduğu üzerinde duruluyor. Savcılık her iki genç kızın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

■ İHSAN KARATAŞ

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