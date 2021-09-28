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Haberler Aydın Söke’de orman yangını

Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da giderek incelemelerde bulundu.

Söke’de orman yangını
İHA

28.09.2021, 16:18 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021, 16:30

Yangın, Söke-Kuşadası Karayolu üzeri Granda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisenin hemen arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



VALİ AKSOY'DA YANGIN BÖLGESİNE GELDİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi" dedi.

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