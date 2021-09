Yunan zulmünden kurtulan göçmen anlattı: ‘Can yeleğimizi aldılar, bizi denize attılar’

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından Sisam'a gitmek üzere yola çıkan 3 göçmen, Yunan unsurlarınca yakalandı. Can yelekleri alınarak denize atılan 3 kişiden ikisi boğularak can verirken, saatlerce yüzerek kurtulmayı başaran arkadaşları başlarına geleni anlattı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde tespit edilen göçmen, Yunan unsurları tarafından kendisinin ve 2 arkadaşının can yelekleri de alınarak zorla denize atıldıklarını, kendisinin uzun süre yüzerek karaya çıkmayı başardığını ancak diğer 2 arkadaşının kayıp olduğu bilgisini yetkililere aktardı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından başlatılan arama çalışmalarında, 2 göçmenin cansız bedenlerine Sazlık Koyu'nda ulaşıldı.

193 GÖÇMEN KURTARILDI

Çanakkale açıklarındaki yelkenlide ise 193 göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik, kent açıklarında yelkenli bir tekne tespit etti. Teknede farklı uyruklardan 193 düzensiz göçmenin her an batmak üzere oldukları tespit edildi. Kepez Limanı'na çıkarılan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

■ İHSAN KARATAŞ/SUAT SALGIN