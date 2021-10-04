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Haberler Aydın Aydın'da korkunç son! Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam...

Aydın'da korkunç son! Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki adam, evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek sokakta bulunan aracın üzerine düştü. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın’da korkunç son! Balkondan yoldaki aracın üstüne düşen adam...
İHA

04.10.2021, 09:39

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 121 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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