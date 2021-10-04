  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kafede ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelileri Söke yolu üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler B.Ç., M.I. ve O.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada otomobilde silah çıkmadı.

Aydın’da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA

04.10.2021, 21:38

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir güzellik merkezinin ortakları arasında çıkan silah kavgada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde bir kafede buluşan A.T, B.K. ve M.K. arasında, alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.K. ve M.K, silahla bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.T. ile yanında bulunan B.Ç, M.I. ve O.Ç'yi, Söke kara yolunda yakaladı.

Şüpheli A.T. ile yaralanan 2 kişinin, bir güzellik merkezini işlettikleri öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.