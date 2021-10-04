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Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kafede ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelileri Söke yolu üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler B.Ç., M.I. ve O.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada otomobilde silah çıkmadı.