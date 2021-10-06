Firari Binali Camgöz ve çetesine baskın

Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Lider Camgöz'ün kurduğu ifade edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Aydın'da yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınmıştı. Firari 22 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkar amaçlı suç örgütü liderliğini Deniz kod adlı Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütününe yönelik 2 operasyon için düğmeye bastı. İzmir'de 19 Ocak 2021'de yapılan operasyonda 17 şüpheli tutuklanırken, ulaşılan yeni delillere göre gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 58 şüpheli için daha yakalama kararı çıkarıldı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul ve Aydın'da 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, şüphelilerden 34'ü yakalanırken; 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

■ FATİH ŞENDİL