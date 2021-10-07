Didim’de sokak ortasında kanlı infaz

AYDIN'IN Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olay, önceki akşam 21:00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez (35), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Başından vurulan Görmez olay yerinde can verirken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Mayıs ayında Murat Görmez (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Yusuf Bulgan'ın yakınlarından 8 kişi gözaltına alındı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN